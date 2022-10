Gli Anelli del Potere: gli effetti visivi del sesto episodio non sono quello che sembrano

Il processo di realizzazione degli effetti visivi de Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere è infinitamente interessante: il cast e la troupe hanno sottolineato più volte nelle interviste quanto sia stato ponderato l’approccio della produzione agli effetti digitali, usando la pratica ogni volta che è possibile e assicurandosi di avere la migliore tecnologia per far apparire gli effetti digitali della serie privi di interruzioni.

A quanto pare, il team degli effetti speciali di “Rings of Power” ha fatto un lavoro importante di integrazione tra riprese reali di acrobazie sul set e scansioni in computer grafica di filmati reali che non potevano essere girati contemporaneamente per motivi di sicurezza o praticità. Il produttore degli effetti visivi Ron Ames ha parlato con Vanessa Armstrong di /Film giusto in tempo per l’uscita del sesto episodio, che presenta imponenti sequenze di battaglia, inseguimenti a cavallo oltre che una terrificante esplosione vulcanica. Nel corso della conversazione, Ames ha svelato nel dettaglio quali parti delle scene più importanti dell’episodio sono state realizzate in digitale.

Ames dice anche che alcuni effetti sono stati realizzati “per ragioni di sicurezza” in quelle scene che sarebbero rischiose da girare nella vita reale, come quando un cavallo si avvicina troppo a un’orda di orchi. “Se un cavallo salta sopra una folla di orchi, il cavallo salta mentre gli orchi sono rappresentati con manichini e cose del genere“, spiega Ames. “In seguito riprendiamo il tutto con una telecamera computerizzata che fa lo stesso identico movimento delle persone a terra, mettendole insieme e rendendole reali in modo sicuro“.

Ron Ames ha poi spiegato esattamente cosa è stato aggiunto alla sequenza di battaglia dell’ultimo episodio: “In questo caso particolare, sono stati aggiunti cavalli in computer grafica, orchi e númenóreani in computer grafica, ma tutti provenienti da materiale reale“. Egli afferma che le scansioni dei cavalli sul set sono state utilizzate per produrre versioni in computer grafica delle loro immagini, e che anche le acque alluvionali e le scogliere durante l’esplosione del Monte Fato alla fine dell’episodio provengono da fotografie reali del set. Al contrario, alcune produzioni ad alta intensità di CGI si affidano principalmente al green screen piuttosto che a una combinazione ibrida di elementi del set reali e riproduzioni VFX scansionate.

Jamie Wilson, responsabile del reparto protesi dello show, ha recentemente parlato con IGN dell’impegno della serie per il realismo visivo attraverso gli effetti pratici e speciali, affermando: “Ci sono centinaia di produzioni che puntano molto sugli effetti visivi, e si vede che l’occhio umano sta migliorando sempre di più e sa cosa è reale e cosa non lo è“.

“Il modo in cui descriverei il lavoro di questa settimana è che gli effettivi visivi sono stati fatti a mano, un passo dopo l’altro“, ha concluso Ames.

La serie sin dal suo debutto ha fatto molto chiacchierare per diversi motivi, ma è sul tema degli effetti visivi che il pubblico si è trovato più d’accordo. Voi che cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.