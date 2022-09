Gli Anelli del Potere: le nuove immagini svelano anticipazioni sul quinto episodio

Prime Video ha lanciato le immagini ufficiali del quinto episodio de Gli Anelli del Potere, che sarà disponibile venerdì. Le nove foto vanno ad accompagnare il promo diffuso venerdì scorso appena uscito l’episodio intitolato La grande onda, e sebbene non rivelino molto (ancora non sappiamo neanche il titolo della puntata), contengono comunque qualche anticipazione.

In una foto, per esempio, vediamo Arondir e Bronwyn rivolgersi alla popolazione delle Terre del Sud rifugiatasi a Ostirith, verosimilmente per comunicare loro l’ultimatum di Adar e proporre una risposta adeguata (avevamo visto un estratto del discorso di incitamento da parte di Bronwyn era contenuto nei trailer). Vediamo anche vari confronti: a Númenor c’è un faccia a faccia tra Kemen ed Earien, uno tra Galadriel e Halbrand e uno tra Isildur ed Elendil; mentre a Lindon vediamo Gil-Galad ed Elrond che parlano, verosimilmente, del giuramento fatto da quest’ultimo al principe Durin, e che in un teaser avevamo visto che verrà messo alla prova. C’è poi una curiosa immagine (presente anche nel promo) in cui Galadriel sembra addestrare dei Númenoreani. Infine, Theo si confronta finalmente con Arondir riguardo l’arma che ha trovato e che sappiamo interessare moltissimo agli Orchi.

Ecco le immagini:

Ismael Cruz Córdova (Arondir), Nazanin Boniadi (Bronwyn)

Ema Horvath (Eärien), Leon Wadham (Kemen)

Charlie Vickers (Halbrand), Morfydd Clark (Galadriel)

Morfydd Clark (Galadriel)

Benjamin Walker (High King Gil-galad), Robert Aramayo (Elrond)

Tyroe Muhafidin (Theo), Ismael Cruz Córdova (Arondir)

Sara Zwangobani (Marigold Brandyfoot), Markella Kavenagh (Elanor ‘Nori’ Brandyfoot), Beau Cassidy, Dylan Smith (Largo Brandyfoot), Megan Richards (Poppy Proudfellow)

Maxim Baldry (Isildur), Lloyd Owen (Elendil)

Trystan Gravelle (Pharazôn), Leon Wadham (Kemen)

Trovate tutte le informazioni su Gli anelli del potere nella nostra scheda.