Anche se probabilmente Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere non tornerà prima del 2024, sono già in fase avanzata le riprese della seconda stagione della serie Prime Video. Una notizia delle ultime ore riguarda l’ingresso di un nuovo membro della troupe all’interno della serie, ossia l’art director Oliver Benson, conosciuto specialmente per l’egregio lavoro svolto in The Batman. A confermare la cosa è stato proprio lui stesso attraverso il suo profilo LinkedIn.

