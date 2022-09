Gli Anelli del Potere: il cast del film e la produzione della serie tv contro il razzismo dei commenti

I primi due episodi de Gli Anelli del Potere hanno scatenato diversi commenti razzisti sul web, principalmente per la scelta della produzione di un cast multietnico. La stessa produzione ha deciso di pubblicare un messaggio contro il razzismo riscontrato nell’ultima settimana, come potete leggere nel post qui sotto:

Noi, il cast de “Gli Anelli del Potere”, siamo uniti in assoluta solidarietà contro l’implacabile razzismo, le minacce, le molestie e gli abusi a cui sono sottoposti quotidianamente alcuni dei nostri compagni di cast di colore. Ci rifiutiamo di ignorarlo o tollerarlo.

JRR Tolkien ha creato un mondo che, per definizione, è multiculturale. Un mondo in cui popoli liberi da razze e culture diverse si uniscono, in comunione, per sconfiggere le forze del male. Gli Anelli del Potere riflette questo mondo. Il nostro mondo non è mai stato tutto bianco, la fantasia non è mai stata tutta bianca, la Terra di Mezzo non è tutta bianca. I BIPOC appartengono alla Terra di Mezzo e sono qui per restare. Infine, tutto il nostro amore e la nostra amicizia vanno ai fan che ci supportano, in particolare i fan di colore che vengono attaccati a loro volta semplicemente per far parte di questo fandom. Vi vediamo, il vostro coraggio e la vostra creatività infinita. I vostri cosplay, fancam, fan art e approfondimenti rendono questa community un luogo più ricco e ci ricordano il nostro scopo. Siete importanti, siete amati e appartenete a questa famiglia. Siete parte integrante della famiglia LOTR – grazie per averci appoggiato.