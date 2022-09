Gli Anelli del Potere: i protagonisti svelano le loro scene preferite della trilogia cinematografica

I protagonisti de Gli anelli del potere hanno svelato le loro scene preferite della trilogia cinematografica di Peter Jackson.

In una recente intervista con Collider, l’attrice che interpreta Galadriel, Morfydd Clark e l’attore che presta il proprio volto a Halbrand, Charlie Vickers hanno svelato i loro momenti preferiti della trilogia di Jackson:

CLARK: Sì. Il mio momento preferito è quando Aragorn varca le porte del Fosso di Helm, mi ha lasciata di sasso.

VICKERS: Molto sexy. Direi che il mio è ne La Compagnia dell’Anello quando gli Hobbit hanno appena lasciato la Contea, e vengono inseguiti dai Nazgûl, e si nascondono sotto la strada sotto le radici dell’albero.

CLARK: Oh sì, che spavento.

VICKERS: Ed ero piuttosto giovane quando l’ho visto per la prima volta, e l’ho trovato un po’ terrificante, ed è rimasta sempre con me nella mia memoria.

CLARK: In realtà, però, non è necessariamente il mio preferito, ma probabilmente uno che ha avuto l’impatto maggiore su di me è che non posso mangiare un pomodoro ciliegino senza pensare a Denethor.

VICKERS: Denethor che mangia i pomodori. Il canto in sottofondo.