Gli Anelli del Potere, com’è stato realizzato il sesto episodio: dalla battaglia alla colossale esplosione

Il sesto episodio de Il Signore degli Anelli: gli Anelli del Potere, intitolato Udûn, è incentrato sulla grande battaglia contro gli orchi nelle Terre del Sud. Si tratta della sequenza di battaglia più impegnativa e spettacolare vista finora nella serie, e per realizzarla è stato necessario un grande dispiego di mezzi sia sul set che in post-produzione.

In un giro di interviste rilasciate negli ultimi giorni, la regista Charlotte Brändström e il produttore degli effetti visivi Ron Ames hanno svelato come hanno lavorato a questo complesso episodio.

Parlando con Slashfilm, Ames ha raccontato come tutto si basi su un’attenta pianificazione:

In questo caso particolare abbiamo pianificato tutto nei minimi dettagli, guidati dalla regista e dal nostro regista di seconda unità, Vic Armstrong, che adoro – è uno degli stuntman più famosi al mondo. È Indiana Jones (lo stuntman di Harrison Ford nei film). Lui è esperto di classiche battaglie inglesi a cavallo, e questa sequenza era esattamente quel tipo di battaglia. Abbiamo progettato ogni passaggio, utilizzando tecniche ultramoderne tratte dalla produzione virtuale (cineprese virtuali e motori di gioco per previsualizzare tutto) e gli storyboard. Abbiamo anche utilizzato metodi più tradizionali, girando delle sequenze di prova con gli stuntmen sul campo.

Maggiori informazioni su come è stato deciso di utilizzare effetti visivi o riprese dal vivo sono disponibili in questo altro articolo. Nella stessa intervista, Ames parla della realizzazione degli orchi, che appaiono tutti molto diversi l’uno dall’altro:

Il nostro supervisore agli effetti visivi Jason Smith ha studiato makeup prostetico da giovane, ed era molto interessato a lavorare in questo modo su tutte le creature. Il nostro approccio è stato comunque basato su ciò che volevamo raccontare: ovvero che gli orchi non sono esseri soprannaturali, sono stati fatti (lo racconta Tolkien) proprio come uomini e donne. Quindi ci sono orchi uomo, orchi donna, orchi bambini, famiglie di orchi – non volevamo rappresentassero semplicemente il male incarnato. Sono una razza di esseri oppressi. C’è qualcosa di umano in loro, anche se in un’organizzazione molto stratificata, quasi fascista, dove ci sono leader e scavatori.