Gli Anelli del Potere: tre attori della serie a Lucca Comics & Games!

Un’ultima, grande novità va ad arricchire l’area movie di Lucca Comics & Games: tre attori de Il Signore degli Anelli: gli Anelli del Potere parteciperanno alla kermesse toscana, incontrando la stampa e i fan in un panel moderato dal direttore Emanuele Vietina.

Si tratta di Cynthia Addai-Robinson (la sovrana reggente di Númenor, Miriel), Ismael Cruz Cordova (l’elfo Arondir) e Sophia Nomvete (la principessa Disa di Khazad-dûm).

I dettagli sull’evento:

Panel: Prime Video presenta: Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere

Info: Prime Video presenta un panel per i fan del fantasy con tre attori del cast de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere sul palco del Teatro del Giglio al Lucca Comics & Games

Quando: Domenica 30 ottobre ore 11:00

Dove: Teatro del Giglio

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere: Unisciti al cast della serie Original di Prime Video Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere per un panel sulla prima stagione di questa serie rivoluzionaria e preparati ad ascoltare gli aneddoti divertenti sul dietro le quinte.

Basata sulla Seconda Era di J.R.R Tolkien a partire da un momento di relativa pace, Gli Anelli del Potere segue un gruppo di personaggi mentre si apprestano a fronteggiare il temuto ritorno del male nella Terra di Mezzo.

Non è tutto: Prime Video offrirà un’inedita esperienza immersiva per il pubblico di Lucca Comics & Games, ispirata a tre innovative serie Original di Prime Video: The Boys, INVERSO – The Peripheral, e per la primissima volta Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere. Situata in Piazzale Arrigoni e nel Sotterraneo di San Colombano, i fan che visiteranno Piazza Prime Video potranno diventare i nuovi agenti sul campo della Vought con The Boys, dare uno sguardo al futuro del 2032 con INVERSO – The Peripheral e vivere le meraviglie de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere.

Noi di BadTaste.it saremo a Lucca Comics & Games e seguiremo questi eventi per voi, ogni giorno troverete sul sito approfondimenti sulla manifestazione e potrete seguirci in diretta su Twitch, Instagram, Twitter e Facebook!

