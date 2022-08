Glow: Alison Brie parla della dolorosa cancellazione

Durante l’emergenza sanitaria del Covid’19, GLOW fu tra le serie tv Netflix che subirono la cancellazione nonostante fossero già state rinnovate.

Alison Brie è tornata a parlare della cancellazione, sostenendo quanto faccia ancora male:

È stata la cosa più dolorosa della mia carriera. Ma vivrà per sempre come una grande cosa. Mi è piaciuto lavorarci, forse più di qualsiasi altra cosa a cui abbia mai lavorato! E mi manca molto. Ma sono molto grata per il tempo che ho trascorso nello show.

Sì, è stata una cancellazione sorprendente! Ma è stato in qualche modo eclissato dallo shock di tutto ciò che stava accadendo a livello globale. Sai, in un certo senso, era quasi come se ci mettesse le cose in prospettiva.