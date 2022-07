Kurt e Wyatt Russell saranno due dei protagonisti della serie live-action Godzilla and the Titans, un progetto prodotto per Apple TV+.

Padre e figlio affiancheranno quindi sul set gli altri interpreti già annunciati: Anna Sawai, Ren Watabe, Kiersey Clemons, Joe Tippett ed Elisa Lasowski.

Per ora non sono stati svelati i dettagli dei personaggi affidati dalla produzione a Kurt Russell, star di film come Death Proof e La cosa, e suo figlio Wyatt, recentemente protagonista sul piccolo schermo di The Falcon and the Winter Soldier, Lodge 49 e The Good Lord Bird.

La trama si svolgerà dopo la battaglia tra Godzilla e i Titani che ha distrutto San Francisco e la sconvolgente nuova realtà che i mostri sono reali. Gli episodi mostreranno il percorso di una famiglia per scoprire i segreti nascosti e ciò che li lega all’organizzazione segreta Monarch.

Le prime due puntate saranno dirette da Matthew Shakman, coinvolto anche come produttore esecutivo in collaborazione con Apple TV+, Legendary Television e gli showrunner Chhris Black e Matt Fraction.

