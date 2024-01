Sul palco della cerimonia di premiazione dei Golden Globe 2024 avverrà una piccola reunion di Suits: tra i presentatori delle categorie ci saranno infatti Gabriel Macht e Patrick J. Adams.

Le due star del legal drama, tornato popolare grazie all’arrivo in streaming su Netflix, saranno protagonisti dell’edizione numero 81 dei premi cinematografici e televisivi.

Tra i nomi coinvolti per la consegna dei premi, che sarà trasmessa dalla CBS nella serata di domenica, ci saranno anche Amanda Seyfried, Angela Bassett, George Lopez, Julia Garner, Justin Hartley, Michelle Yeoh e Will Ferrell.

Suits, dopo i record di visualizzazioni su Netflix, potrebbe tornare grazie a un progetto ideato dal creatore Aaron Korsh, che non dovrebbe essere un revival e nemmeno un reboot, ma dovrebbe avere la durata di circa un’ora. La storia sarà ambientata nell’universo dello show e al centro della trama ci saranno nuovi personaggi, che lavorano e vivono in una nuova location, probabilmente Los Angeles.

Che ne pensate? Siete felici che ai Golden Globe 2024 avverrà una reunion dei protagonisti della serie Suits?

Fonte: TVLine