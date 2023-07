Michael Sheen tornerà nei panni di Aziraphaele nella stagione 2 di Good Omens, in arrivo su Prime Video la prossima settimana.

In una lunga intervista con Slash Film, l’attore ha commentato il ritorno sul set, raccontando la propria esperienza:

Beh, è ​​stato meraviglioso. Sì, è stato assolutamente meraviglioso. Voglio dire, durante “Good Omens”, la prima stagione, è stata una delle esperienze professionali più divertenti che ho mai vissuto – lavorare con David Tennant e interpretare questi personaggi e lavorare con Neil Gaiman su qualcosa di cui sono stato un fan fin da quando è uscito il libro. Quindi è stata solo un’esperienza assolutamente gioiosa, quella prima stagione. Quindi essere in grado di tornare nei panni del personaggio e a quel mondo e portare avanti la storia in posti nuovi, è stato semplicemente glorioso. Sì, l’ho adorato. Ed è stato molto commovente, la prima volta che ho rimesso il costume. È stato molto commovente incontrare di nuovo il personaggio, sentirlo apparire di nuovo all’improvviso. È stato meraviglioso. Poi vedere apparire anche David, perché David era malato quando abbiamo iniziato le riprese della seconda stagione. Penso che avesse il Covid e quindi non potesse iniziare. Quindi ho fatto la prima settimana o qualcosa del genere, oi primi quattro o cinque giorni, senza di lui, e poi all’improvviso eccolo lì. È entrato sul set in completo costume di Crowley ed è stato molto emozionante.

La seconda stagione di Good Omens esplora nuove storie che ampliano il materiale originale alla base della serie per raccontare la sorprendente amicizia tra Azraphel, un angelo pignolo e commerciante di libri rari, e il demone dalla vita frenetica, Crowley. Avendo vissuto sulla Terra sin dall’inizio dei tempi e una volta sventata l’apocalisse, Azraphel e Crowley tornano a condurre una vita tranquilla tra i mortali nel quartiere di Soho a Londra, quando un inaspettato messaggero presenta loro un mistero sorprendente.

Il cast della seconda stagione di Good Omens include Michael Sheen e David Tennant rispettivamente nei ruoli dell’angelo Azraphel e del demone Crowley. Riprendono il loro ruolo anche Jon Hamm come Arcangelo Gabriele, Doon Mackichan nei panni dell’Arcangelo Michele e Gloria Obianyo nel ruolo dell’Arcangelo Uriele. Tornano per questa stagione in nuovi ruoli Miranda Richardson nei panni del demone Shax, Maggie Service come Maggie e Nina Sosanya nel ruolo di Nina, e nuovi volti si uniscono al gruppo dei disadattati del Paradiso e dell’Inferno: Liz Carr nel ruolo dell’Angelo Saraqael, Quelin Sepulveda come Angelo Muriel e Shelley Conn nel ruolo del demone Beelzebub.

Neil Gaiman prosegue nel suo ruolo di executive producer e co-showrunner al fianco dell’executive producer Douglas Mackinnon, che ricopre nuovamente anche il ruolo di regista dei sei episodi. Anche Rob Wilkins di Narrativia, in rappresentanza del Terry Pratchett’s estate, John Finnemore, e Josh Cole, Head of Comedy di BBC Studios Productions, sono executive producer, e Finnemore è anche co-sceneggiatore al fianco di Gaiman. Good Omens è basata sull’amatissimo romanzo best seller internazionale di Terry Pratchett e Gaiman. La nuova stagione è prodotta da Amazon Studios, BBC Studios Productions, The Blank Corporation e Narrativia.

