faranno parte del cast del pilot di Gotham Knights, la nuova serie di The CW che ruoterà attorno al figlio di Bruce Wayne che si allea con gli eredi dei famosi cattivi di Batman per cercare il colpevole dell'omicidio del Cavaliere Oscuro.

Olivia Rose Keegan (High School Musical: The Musical: The Series) interpreterà Duela. Descritta come abrasiva, imprevedibile e sempre dall’aria un po’ sconvolta, Duela è prima di tutto una sopravvissuta. Nata ad Arkham Asylum e abbandonata da suo padre, l’uomo più pericoloso di Gotham, Duela si è trasformata in una combattente brutale e in un abile ladra.

Navia Robinson (A Casa con Raven) avrà il ruolo di Carrie Kelley. Impavida, idealista e coraggiosa da morire, Carrie si è fatta strada fino a diventare l’improbabile spalla di Batman. Se c’è un edificio in fiamme o una persona bisognosa, è la prima a precipitarsi dentro, basta che torni a casa entro il coprifuoco. Il personaggio nei fumetti è apparso per la prima volta ne Il Ritorno del Cavaliere Oscuro.

Infine Oscar Morgan sarà Turner Hayes. Nonostante l’omicidio dei suoi genitori biologici, Turner viene spinto a essere all’altezza del nome del suo padre adottivo miliardario. Sebbene affascinante e pieno di sentimento, Turner non si è mai sentito a proprio agio in questo mondo di ricchezza e privilegi.

Fonte: Variety