, ex star di Supernatural, ha rivelato qualche anticipazione riguardante la seriein cui interpreterà, destinato a diventare Due Facce.

L’attore, durante la SPN Indy Convention, ha raccontato:

Posso dirvi che interpreterò Harvey Dent, che è un personaggio dell’universo di Batman che diventa Due Facce. Ho avuto un po’ di scrupoli prima di accettare perché so che la mia ex dirà ‘Ruolo davvero adatto!’. Ci ho pensato realmente, non voglio che qualcuno abbia a disposizione un insulto così facile per il resto della mia vita!