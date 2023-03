Olivia Rose Keegan interpreta nella serie Gotham Knights il ruolo di Duela e l’attrice ha ora svelato che ha usato i fumetti come fonte di ispirazione per la sua interpretazione.

L’interprete della figlia del Joker ha raccontato di essere sempre stata fan delle storie di Batman, sottolineando:

Questo lavoro mi ha decisamente immersa di più in quel mondo. Sono sempre stata fan di Batman e del suo mondo, ma la mia conoscenza non era particolarmente profonda. E, come sapete, la conoscenza è qualcosa che caratterizza i fan di questo progetto. Lo trovo fantastico e lo ammiro molto, quindi questo lavoro mi ha decisamente aiutata a immergermi in tutto questo. E il nostro team creativo conosce in modo incredibile i fumetti della DC. Ho chiesto consulenza a loro per ogni dettaglio, è stato divertente.

Olivia ha poi spiegato:

Non conoscevo Duela prima di essere coinvolta nella serie e mi sono divertita molto nel leggere i fumetti. E so che fa delle cose folli tra le pagine, quindi non rivelerò in che direzione si muoverà la storia. C’è decisamente una direzione e amo che ci siano varie versioni della storia ed esistano. Penso che ci sia molto materiale tratto dai fumetti a cui ispirarsi e attingere per quanto riguarda Duela, ma è inoltre una versione originale del personaggio, aspetto che amo. Sarà un po’ di entrambi gli approcci.

Nei fumetti, infatti, si scopre in alcuni casi che Duela non è in realtà la figlia del Joker, ma di Due Facce/Harvey Dent. Come spiegato dall’attrice, gli spettatori dovranno attendere prima di scoprire questo possibile dettaglio nella storia della giovane proposta dalla serie targata The CW.

Che ne pensate? Siete felici che Olivia Rose Keegan abbia approfondito la sua conoscenza dei fumetti prima di interpretare Duela in Gotham Knights?

Fonte: ComicBook