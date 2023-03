Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Il primo episodio della serie Gotham Knights ha sorpreso gli spettatori modificando un importante dettaglio della storia di Batman rispetto ai fumetti della DC.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni sulla puntata andata in onda sugli schermiamericani di The CW.

Nella première dello show, Duela Doe, ovvero la figlia del Joker, viene accusata di aver ucciso Bruce Wayne/Batman. Quando la giovane viene arrestata, Harvey Dent suggerisce che il motivo dell’omicidio sia il desiderio di vendicare il padre. Nell’episodio si conferma poi esplicatamente che Batman ha ucciso il Joker.

Tra le pagine l’iconico personaggio è famoso per l’abitudine di non uccidere i suoi nemici dopo una svolta narrativa avvenuta nel 1940 che ha portato allo sviluppo di un codice morale da parte del protagonista. Bruce Wayne dice poi esplicitamente: “Non uccidiamo mai con nessun tipo di arma!”.

Nelle versioni del personaggio portato sul piccolo schermo, tuttavia, Batman uccide più volte il Joker, come accaduto in Batwoman e Titans.

Che ne pensate del cambiamento nella storia di Batman compiuto dalla serie Gotham Knights rispetto ai fumetti?

Fonte: ComicBook