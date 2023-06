La creatrice e produttrice Annabel Oakes ha definito “brutale” la decisione di rimuovere la serie Grease: Rise of the Pink Ladies dalla piattaforma di streaming di Paramount+.

Il suo messaggio su Instagram, con cui confermava la cancellazione dello show, spiegava infatti:

Con una mossa particolarmente brutale, la settimana prossima verrà inoltre rimosso da Paramount+ e, se non troverà un’altra casa, non potrete più vederlo da nessuna parte. Io, il cast e i miei partner creativi siamo devastati per la completa cancellazione del nostro show.

Annabel ha voluto inoltre ringraziare i fan dello show, assicurando che “la musica resterà anche quando verrà tolto lo show”. La co-creatrice ha sottolineato:

Oakes ha poi invitato tutti i suoi follower a guardare la serie prima che venga rimossa dal catalogo della piattaforma di streaming.

Ari Notartomaso, interprete di Cyn, ha inoltre dichiarato:

Ho pianto tutto il giorno sapendo che avevamo realizzato qualcosa che ha fatto sentire noi e così tante persone viste e rappresentate e, al tempo stesso, questo è un altro show aggiunto alla lista di quelli con un cast che dà spazio alla diversità e a personaggi saffici che sono stati rimossi dopo una prima stagione. Ma è accaduto e siamo a questo punto, e voglio così tanto bene a tutti voi. Potremmo non avere più Cynthia, ma avrete sempre me. (Vi prometto che farò le audizioni per ogni maschiaccio che mi lasceranno interpretare fino al giorno in cui morirò).