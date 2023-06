Paramount+ ha annunciato che le serie Greaser: Rise of the Pink Ladies, Star Trek: Prodigy e The Game verranno rimosse nei prossimi giorni dalla piattaforma di streaming e non torneranno in catalogo.

In un comunicato si spiega:

Vogliamo estendere i nostri ringraziamenti al nostro cast e alle troupe di grande talento e ai partner nella produzione per il loro lavoro pieno di passione e all’impegno messo in questi programmi, e auguriamo a tutti loro il meglio nei prossimi progetti.

Il 27 giugno avverrà la fusione tra Showtime e Paramount+, situazione che ha portato alla scelta di eliminare molti titoli dalla piattaforma di streaming.

Star Trek: Prodigy era la prima serie animata della saga sci-fi per ragazzi e, nonostante nel 2021 fosse stato annunciato il rinnovo per la seconda stagione, è stata poi cancellata. CBS Studios potrà però proporla ad altre emittenti.

The Game è il revival dell’omonima serie di CW e BET.

Grease: Rise of the Pink Ladies era stata ideata come progetto prequel del film cult.

