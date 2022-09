Grendel: Netflix cancella la serie tv prima ancora dell’uscita

Netflix ha cancellato la serie tv di Grendel, che doveva essere composta da otto episodi basati sul fumetto di Matt Wagner.

Non sono state pubblicate motivazioni o dichiarazioni a seguito dell’annuncio, ma secondo Deadline la serie potrebbe essere venduta a un altro distributore.

Il protagonista di Grendel è Hunter Rose, esperto spadaccino e scrittore di successo, che porta avanti una guerra personale contro la criminalità di New York dopo la morte dell’amata compagna. Rose giungerà però presto alla conclusione che, anziché eradicare il crimine dalla città, potrebbe essere più efficace diventarne il capo assoluto.

A interpretare Hunter Rose sarà Abubakr Ali (Power Book II: Ghost, Katy Keene), l’attore diventerà il primo maschio arabo mussulmano a interpretare un protagonista in un adattamento dai fumetti. Al suo fianco sono stati annunciati altri otto membri del cast, Jaime Ray Newman (Dopesick, The Time Traveler’s Wife), Julian Black Antelope (The Flash, Debris), Madeline Zima (Californication, Hacks), Kevin Corrigan (Scenes from an Empty Church, The Get Down), Emma Ho (Star Trek: Strange New Worlds, The Expanse), Erik Palladino (The Marvelous Mrs. Maisel, Watchmen), Brittany Allen (What Keeps You Alive) e Andy Mientus (The Flash, Dolly Parton’s Heartstrings).

La serie sarà scritta e prodotta da Andrew Dabb, già autore per super Natural e per la serie di Resident Evil di Netflix.

