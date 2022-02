Attenzione: l'articolo contiene spoiler

perde un altro protagonista: nel prossimo episodio della stagione 18, il secondo dopo la midseason premiere,lascerà la serie. L’ultimo episodio in cui vedremo l’attore, che interpreta il chirurgo pediatrico Dr. Cormac Hayes, sarà il decimo. A dare la notizia, per il momento solo un’indiscrezione non confermata dal canale televisivo ABC, è Deadline

Flood si era unito al cast della serie nella stagione 16 come personaggio ricorrente, nella stagione successiva è diventato regular. Inizialmente i piani erano che Hayes fosse un potenziale interesse sentimentale per Meredith. La storyline è stata però drasticamente cambiata dalla pandemia, che ha accorciato la stagione e cambiato i piani per la diciassettesima stagione. Si è comunque creato un triangolo tra Hayes, Meredith e Nick (Scott Speedman), ma successivamente il personaggio è entrato in una fase molto più riflessiva, e il suo addio non coglierà quindi di sorpresa gli spettatori.

Solo qualche mese fa intervistavamo Flood sul suo ruolo:

Badtaste: Mi piaceva l’idea che il suo legame con Meredith fosse basato sulla loro comune esperienza, hanno entrambi perso qualcuno che amavano profondamente e per entrambi è difficile farsi una nuova vita ed è un peccato che la loro relazione non sia andata bene, nonostante ciò che condividevano. Richard Flood: Penso che abbiano molto in comune, che ci sia molta chimica tra loro e reciproco rispetto, magari attrazione. Ma le tempistiche sembrano remare contro di loro. Ma chissà cosa può succedere. Leggi l’intervista completa

La serie ha perso numerosi membri del cast nelle ultime stagioni, i più recenti sono Greg Germann (Dr. Thomas Koracick), Jesse Williams (Jackson Avery), Giacomo Gianniotti (Andrew DeLuca). Negli anni hanno lasciato la serie anche Justin Chambers, Katherine Heigl, T.R. Knight, Isaiah Washington, Jerrika Hinton, Sara Ramirez, Sandra Oh, Eric Dane e Chyler Leigh.

Vi ricordiamo che la ABC ha rinnovato Grey’s Anatomy per una 19 esima stagione. Krista Vernoff rimarrà come showrunner, ruolo che ricopre dalla 14 esima stagione.

