Il cast della stagione 19 del medical drama Grey’s Anatomy è stato svelato e tra i ritorni, anche se solo come presenza ricorrente, ci sarà anche Scott Speedman.

L’attore aveva firmato un contratto della durata di un anno che prevedeva la sua apparizione nel precedente gruppo di episodi con la parte di Nick, di cui si innamorava la protagonista Meredith, interpretata da Ellen Pompeo.

Nel finale della diciottesima stagione, i due avevano un piccolo contrasto e Meredith gli diceva che probabilmente avrebbe dovuto andare in Minnesota. Nick se ne andava, ma lei gli correva dietro.

La storia della coppia sembra quindi destinata a proseguire nei prossimi episodi.

Nel cast delle puntate inedite ci saranno poi, con una presenza regolare e a tempo pieno, anche Chandra Wilson, James Pickens, Jr., Kevin McKidd, Kim Raver, Camilla Luddington, Caterina Scorsone, Kelly McCreary, Chris Carmack, Jake Borelli e Anthony Hill.

Gli accordi dei membri del cast sembrano essere in scadenza nel mese di maggio, situazione che probabilmente porterà a delle negoziazioni con ABC in caso i produttori stiano valutando un possibile rinnovo.

Nella stagione, inoltre, Ellen Pompeo avrà una presenza limitata. I fan dovranno inoltre fare i conti con la probabile assenza di personaggi molto amati come Levi, Bailey, e Owen e Teddy che sono partiti insieme ai loro figli.

La stagione 19 di Grey’s Anatomy arriverà sugli schermi americani di ABC il 6 ottobre.

