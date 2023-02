In onda dal 6 settembre 2005 su FOX Life.

Ellen Pompeo non sembra aver particolarmente apprezzato il modo in cui ABC sta promuovendo il ritorno di Grey’s Anatomy sostenendo che la puntata I’ll Follow the Sun mostrerà “l’addio di Meredith a Seattle”.

L’episodio andrà in onda il 23 febbraio sugli schermi americani e l’attrice ha voluto chiarire la questione:

Per essere precisi, non è realmente il mio ultimo episodio. Si tratta di un piccolo inganno che stanno facendo alla gente.

Ellen ha ribadito:

Si tratta del mio episodio finale… Per un po’.

L’attrice ha infatti intenzione di apparire nuovamente nello show ideato da Shonda Rhimes, di cui resterà la voce narrante e produttrice esecutiva.

Nello show si vedrà Meredith lasciare il Grey Sloan con destinazione Boston, dove potrebbe esserci anche Nick, il personaggio interpretato da Scott Speedman. Il titolo, in cui si dichiara “Seguirò il sole”, sembra però voler ricordare che è Meredith il “sole”, come l’aveva definita Cristina Yang nella decima stagione, e che quindi la protagonista sta prendendo le decisioni pensando solamente al meglio per se stessa.

Che ne pensate della critica di Ellen Pompeo al network ABC per il modo in cui sta promuovendo il ritorno della stagione 19 di Grey’s Anatomy? Ha ragione a voler chiarire la situazione?

Potete trovare tutte le informazioni e le curiosità sulla serie nella nostra scheda.

Fonte: ET