Il cast della stagione 19 di Grey’s Anatomy sta iniziando a prendere forma e tra i nuovi arrivi ci saranno anche Niko Terho e Alexis Floyd nel ruolo di due tirocinanti al loro primo anno tra le mura del Grey Sloan.

Terho avrà la parte di Lucas Adams, l’affascinante pecora nera della sua famiglia. Il giovane ha una mente grandiosa, ma non ha voti all’altezza delle sue capacità. Lucas è determinato a dimostrare la propria bravura come chirurgo, come molti membri della sua famiglia prima di lui, ma dovrà smettere di affidarsi alle capacità sociali e mettersi al lavoro.

Alexis Floyd sarà invece Simone Griffin, una giovane ambiziosa, divertente e intelligente che ha delle dinamiche complicate in famiglia. La ragazza è cresciuta a Seattle, ma non ha mai voluto lavorare al Grey Sloan a causa di una storia dolorosa a livello personale che la lega all’ospedale.

