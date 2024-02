In onda dal 6 settembre 2005 su FOX Life.

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Jessica Capshaw ha condiviso la prima foto dal set della stagione 20 di Grey’s Anatomy e l’interprete di Arizona potrebbe aver rivelato anche un altro ritorno.

L’attrice ha pubblicato su Instagram uno scatto che la mostra in versione chirurgo, rivelando che la puntata in cui apparirà andrà in onda sugli schermi americani il 4 aprile.

Tra i commenti c’è anche quello di Hilarie Burton Morgan che potrebbe aver anticipato la propria presenza nello show. L’attrice aveva il ruolo di Lauren Boswell, con cui Arizona aveva avuto l’avventura di una notte durante la nona stagione. Hilarie ha scritto:

Amica. Incontriamoci nella sala relax.

Capshaw era entrata nel cast del medical drama durante la quinta stagione e se ne è andata durante la quattordicesima. Arizona se ne era andata a Seattle, trasferendosi con la figlia Sophia per rimanere più vicina alla dottoressa Callie Torres (Sara Ramirez).

Fonte: Instagram