La stagione 20 di Grey’s Anatomy si è aperta con un episodio in cui è apparsa Ellen Pompeo nel ruolo di Meredith Grey e c’è stato spazio per un’altra uscita di scena.

La showrunner Meg Marinis, intervistata da Entertainment Weekly, ha parlato di quanto accaduto nell’episodio in cui Meredith incontra inoltre Nick Marsh, interpretato da Scott Speedman. La coppia riesce a fare pace e il medico, specializzato in trapianti, decide di seguirla a Boston.

Meg ha commentato quanto accaduto dichiarando:

Quello che è così fantastico del nostro show è che abbiamo una politica ‘porte-aperte’, quindi penso che dovrete semplicemente sintonizzarvi per vedere chi apparirà.

La showrunner ha aggiunto:

Amiamo il loro rapporto. Trovo che abbiano un fantastico feeling. Amo che la sfidi e che lei si sbottoni un po’ con lui. Quindi direi che dovete rimanere sintonizzati.

Nick Marsh era già stato assente dalla storia raccontata nello show, proprio come ha spiegato la showrunner. Speedman è particolarmente impegnato con altri progetti, tra cui Teacup con Yvonne Strahovski e Cellar Door con Jordana Brewster e Laurence Fishburne, e quindi è possibile prevedere un’assenza da Grey’s Anatomy per permettergli di dedicarsi ad altro, in attesa di avere il tempo necessario a tornare sul set del medical drama.

