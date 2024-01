I figli di Griselda Blanco hanno fatto causa ai produttori della serie Netflix sostenendo di essere stati sfruttati senza aver ricevuto il giusto compenso.

Gli avvocati della famiglia avevano provato a bloccare la distribuzione del progetto, che ha debuttato regolarmente in streaming, dichiarando che sia stata realizzata senza avere le giuste autorizzazioni.

Michael, figlio di Griselda, sostiene di aver rilasciato fin dal 2009 delle interviste con persone interessate a sviluppare un progetto sulla sua storia e quella di sua madre, dichiarando che potenzialmente sarebbero stati realizzati una serie e un libro. Le conversazioni sarebbero proseguite fino al 2022 e Netflix avrebbe espresso interesse, ma gli sarebbe stato detto che non avrebbero utilizzato i contenuti di quelle interviste. La miniserie, tuttavia, si baserebbe proprio su quei materiali che sarebbero stati usati senza offrire un compenso, violando quindi i diritti dei figli di Griselda Blanco.

Sofia Vergara, intervistata da Entertainment Tonight, ha ora risposto spiegando:

Eric Newman, co-creatore della serie, ha aggiunto:

Non è la prima volta che mi accade. La famiglia Escobar ha compiuto delle dichiarazioni simili per Narcos. Avevamo una storia davvero specifica che volevamo raccontare. Penso che l’abbiamo raccontata e non penso che impedisca in qualsiasi modo a qualcuno di raccontarne la propria versione.