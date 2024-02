Sofia Vergara è la protagonista di Griselda, miniserie Netflix in sei episodi sulla regina della droga Griselda Blanco. Vergara è irriconoscibile nei panni della narcotrafficante e questo grazie al make up.

Per rendere la trasformazione convincente 3 cose andavano assolutamente cambiate nell’attrice: le sopracciglia, i denti e il naso.

Spiega Todd McIntosh, il make up artist:

Racconta il lavoro fatto sulle sopracciglia:

Le sue sopracciglia sono così identificative del suo aspetto. Quindi, abbiamo messo delle coperture per sopracciglia per eliminarle e abbiamo utilizzato pezzi di sopracciglia meno belli, più sottili e disordinati, con un arco che richiama gli anni ’70 per mantenere l’ambientazione temporale. Abbiamo deciso di farla sdraiare, e l’intero trucco è stato realizzato mentre lei era sdraiata con le cuffie, e io lavoravo da sopra con i miei occhiali ingranditori, sfumando e proteggendo le sue sopracciglia naturali in modo che l’adesivo non strappasse i suoi veri peli.