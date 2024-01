La prima stagione in onda dal 24 marzo 2022 su Sky e NOW

In occasione della prossima uscita della stagione 2 di Halo, l’attore Pablo Schreiber ha parlato degli errori commessi verso i giocatori nella stagione precedente.

Parlando durante una round table con la stampa per la stagione 2 di Halo, all’attore di Master Chief Pablo Schreiber è stato chiesto specificamente cosa gli sarebbe piaciuto dire ai giocatori sulla stagione 2:

È passato un po’ di tempo e non tutte le cose che erano scolpite nella pietra alla fine della stagione 1 lo sono anche all’inizio della stagione 2. Ci sono stati alcuni cambiamenti e il tempo è passato. Per quanto riguarda cosa direi ai giocatori, tornate a vedere le differenze tra la Stagione 1 e la Stagione 2 e vedete se vi piace. E per quanto riguarda il feedback che è arrivato, è stato enorme e trasversale. Lo show è stato accolto incredibilmente bene sia a livello internazionale che nazionale, ma i numeri che abbiamo ottenuto a livello internazionale per Paramount Plus sono fuori scala e folli. Quindi, siamo abbastanza contenti di dove siamo arrivati ​​in termini di feedback e in termini di affari che abbiamo fatto per la rete. E ora, si tratta di creare il tipo di spettacolo di cui tutti noi possiamo essere più orgogliosi. Non ho mai smesso di arrendermi. Continuerò a farlo finché non morirò o finché non mi verrà chiesto di andarmene. Voglio fare il miglior show possibile e voglio provare a circondarmi di persone che mi aiutano a farlo.

La nuova stagione sarà presentata in anteprima mondiale su Paramount+ giovedì 8 febbraio con i primi due episodi.

Diretta dallo showrunner e produttore esecutivo David Wiener (Brave New World), la serie si svolge nell’universo che ha debuttato nel 2001 con il lancio del primo gioco HALO per Xbox®. Drammatizzando un epico conflitto del 26° secolo tra l’umanità e una minaccia aliena nota come Covenant, la serie HALO intreccia storie personali con l’azione, l’avventura e una visione del futuro immaginaria.

HALO è prodotta da SHOWTIME® in associazione con 343 Industries e Amblin Television. La seconda stagione di HALO è prodotta da David Wiener insieme a Steven Spielberg, Darryl Frank e Justin Falvey per Amblin Television. Kiki Wolfkill è produttore esecutivo per Xbox/343 Industries, con Otto Bathurst e Toby Leslie per One Big Picture e Gian Paolo Varani. La serie è distribuita a livello internazionale da Paramount Global Content Distribution.

La sinossi ufficiale

Nella seconda stagione, Master Chief John-117 (Pablo Schreiber) guida la sua squadra di Spartan d’élite contro la minaccia aliena nota come Covenant. A seguito di un evento scioccante su un pianeta desolato, John non riesce a liberarsi dalla sensazione che la sua guerra stia per cambiare e rischia tutto per dimostrare ciò a cui nessuno crederà: che il Covenant si sta preparando ad attaccare la più grande roccaforte dell’umanità. Con la galassia sull’orlo del baratro, John intraprende un viaggio per trovare la chiave della salvezza dell’umanità, o della sua estinzione: l’Halo.

Nei nuovi episodi vedremo nuovi attori come Joseph Morgan e Cristina Rodlo, mentre torneranno Natascha McElhone, Jen Taylor, Bokeem Woodbine, Shabana Azmi, Natasha Culzac, Olive Gray, Yerin Ha, Bentley Kalu, Kate Kennedy, Charlie Murphy, Danny Sapani, Fiona O’Shaughnessy e Tylan Bailey.

