Nei primi episodi della stagione 3 di Harley Quinn è presente anche James Gunn nel ruolo di se stesso.

Intervistati recentemente da Insider, Patrick Schumacker, showrunner della serie tv, ha detto che apprezzerebbe se Gunn tornasse nella prossima stagione.

Ci piacerebbe riavere Gunn se mai volesse e fossimo abbastanza fortunati da fare un’altra stagione. Sarebbe fantastico. Sapevamo che era un fan della serie tv. Aveva appena, di punto in bianco, twittato a riguardo, clip o solo pensieri su di esso – un commento molto positivo. Sapevamo che avremmo realizzato questa trama che prevedeva una sorta di film biografico di Thomas Wayne degno di un prestigioso premio, qualcosa tipo The Aviator… Abbiamo pensato a James perché, penso sia giusto dirlo, fa blockbuster ad alto budget che non sono questo. Ma ora è nel suo periodo di Scorsese e sta facendo qualcosa di un po’ più serio.

Gli ho scritto un DM perché ci seguivamo, senza mai pensare che avrei ricevuto una risposta. Non ci conosciamo davvero. Non l’ho mai incontrato di persona. Quello che è successo è che mi ha risposto quasi immediatamente e mi ha detto: “Ci sto. Facciamolo. Ecco le informazioni del mio agente. Facciamo in modo che accada. Nel giro di poche settimane, ho avuto modo di dirigerlo a voce… Era in remoto perché era a Vancouver per girare Peacemaker. Abbiamo trascorso circa un’ora insieme, a distanza, ed è stato un vero spasso. È un improvvisatore molto divertente. Avrebbe potuto dire di no a tutte queste cose e non l’ha fatto. Ha detto di sì a tutto… Era come dare da mangiare a un pesce di tutto.