Gli abbonati a HBO Max e al canale via cavo HBO crescono a 76.8 milioni in tutto il mondo. La notizia è inclusa nell’annuncio dei dati trimestrali di AT&T, gli ultimi che includeranno informazioni sulla divisione intrattenimento dell’azienda, in quanto WarnerMedia è stata scorporata e ceduta a Discovery con la nascita, l’8 aprile, di Warner Bros. Discovery

La crescita nel numero di abbonati rispetto all’ultimo trimestre del 2021 è di 3 milioni di unità, mentre rispetto a un anno fa è di 12.8 milioni di unità. Gli abbonati in Nordamerica sono 48.6 milioni, con una crescita di 4.4 milioni rispetto a un anno fa.

Si tratta ovviamente di un dato più rassicurante rispetto al calo di abbonati registrato da Netflix. La quota di mercato di HBO Max è un terzo di quella del gigante dello streaming (inoltre il dato sugli abbonati è aggregato con HBO), ma rispetto a Netflix la piattaforma streaming include già una versione a prezzo inferiore con la presenza di pubblicità. L’utile operativo di WarnerMedia è calato del 32.7% a causa dei forti investimenti per i contenuti di HBO Max e il lancio di CNN+, con ricavi di 8.7 miliardi di dollari.

Ovviamente con il lancio di Warner Bros. Discovery i dati veramente interessanti saranno quelli del trimestre attuale, che verranno comunicati a giugno. Sarà allora, probabilmente, che il management della nuova compagnia svelerà piani più concreti anche sulla fusione delle piattaforme HBO Max e Discovery+.

