Warner Bros. Discovery ha pubblicato oggi i primi risultati trimestrali dalla fusione tra WarnerMedia e Discovery, e con essi ha annunciato i nuovi dati sugli abbonamenti delle piattaforme streaming di cui è proprietaria la conglomerata. Tuttavia, ha scelto di diffondere il dato aggredato: il canale via cavo e digitale HBO, la piattaforma HBO Max e la piattaforma Discovery+ hanno raggiunto un totale di 92.1 milioni di abbonati in tutto il mondo, in crescita di 1.6 milioni di abbonati rispetto ai 90.4 milioni dello scorso trimestre. È il 22% rispetto ai 75.8 milioni di un anno fa. Le attuali previsioni parlano di almeno altri 25 milioni di abbonati entro il 2025, un dato da alcuni giudicato un po’ troppo ottimista.

Calano, peraltro, gli abbonati negli Stati Uniti: sono state perse circa 300,000 unità, da 53.3 milioni a 53 milioni al 30 giugno.

Nel primo trimestre dell’anno, AT&T aveva comunicato che HBO e HBO Max avevano raggiunto un totale di 76.8 milioni di abbonati, di cui 48.6 negli Stati Uniti. Discovery aveva invece comunicato 24 milioni di abbonati. Il totale fa 100.8 milioni di abbonati, questa discrepanza viene spiegata con il fatto che in alcuni casi AT&T contava come abbonati anche i clienti del servizio wireless che avevano la possibilità di attivare l’abbonamento ma non lo usavano. È comunque una discrepanza di non poco conto.

Nel comunicare questi dati, il CEO David Zaslav ha sottolineato le 193 nomination agli Emmy ottenute da tutti i programmi dell’azienda. Warner Bros. Discovery è nel pieno di un processo molto doloroso di integrazione tra le due ex aziende, un processo che dovrà portare a un risparmio di 3 miliardi di dollari nei costi attraverso licenziamenti e ottimizzazioni varie (tra cui anche la cancellazione di Batgirl e altri progetti, come la piattaforma CNN+ chiusa poche settimane dopo il lancio).

Un’unica piattaforma streaming nel 2023

Zaslav ha anche confermato definitivamente che Discovery+ e HBO Max si fonderanno in un’unica piattaforma. Il piano era già stato annunciato ad aprile, e non è ancora chiaro come avverrà concretamente. Ricordiamo che attualmente negli USA HBO Max costa 14,99 dollari senza pubblicità e 9,99 dollari con la pubblicità. Discovery+ invece costa 6,99 dollari senza pubblicità e 4,99 dollari con la pubblicità.

Il lancio della nuova piattaforma, ancora senza nome, avverrà nell’estate del 2023 negli USA e all’inizio del 2024 in Europa. La piattaforma unirà gli aspetti migliori delle tecnologie e dell’esperienza utente di HBO Max e Discovery+, avrà tre piani (senza adv, con poco adv, solo con adv). Nel frattempo è stato annunciato che la programmazione di Magnolia Network, già presente su Discovery+, comparirà anche su HBO Max a partire da settembre.

