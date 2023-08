Attenzione: l'articolo contiene spoiler

La serie Heartstopper è tornata sugli schermi di Netflix con gli episodi della stagione 2 e la colonna sonora degli episodi è ricca di hit e canzoni meno conosciute.

Grazie al sito RadioTimes è ora possibile avere una lista dei brani usati per le nuove puntate.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni sugli episodi!

Episodio 1 – Coming Out

Shatter – Maggie Rogers – Montaggio iniziale

Out of My League – Fitz and the Tantrums – Il party di Charlie inizia

Pressure to Party – Julia Jacklin – Ballando al party di Charlie

The Beach – Wolf Alice – Alla fine della puntata

Episodio 2 – Famiglia

coming of age – mxmtoon – Montaggio iniziale

Paradise – Carmody – Nick e Charlie nel parco

welcome to the sidelines – amy michelle – La prima sera di Elle all’università

You Wouldn’t Like Me – Tegan and Sara – Nick e Charlie si scambiano dei messaggi

Epiodio 3 – Promessa

Retrospect – Vistas – Nick e Charlie finiscono di studiare

Things Will Be Fine (Bratty Remix) – Metronomy & Bratty – Tao ed Elle si incontrano per il loro primo appuntamento

The Sound – The 1975 – I protagonisti arrivano a un party post-esami

Le Temps de L’amour – Françoise Hardy – L’appuntamento di Tao ed Elle continua

Kiss Your Face Forever – Inizia il falò

foreplay – siouxxie sixxsta – Tao ed Elle arrivano alla festa

Miss U – Bad Smith – La situazione di Nick peggiora

Lovesong – beabadoobee – Fine della puntata

Episodio 4 – Sfida

Obsessed – Hatchie – Charlie incontra Nick al bus

Trésor – Hervé – La classe arriva a Parigi

Un peu plus souvent – Alexia Gredy – Esplorando la città

mona lisa – mxmtoon – Tao ed Elle apprezzano delle opere artistiche

Freak Out – Miya Folick – Charlie compie una sconvolgente scoperta

Episodio 5 – Calore

Nobody Really Cares – Baby Queen – Inizio dell’episodio

Doesn’t matter (voleur de soleil) – Christine and the Queens – Salendo sulla Torre Eiffel

Fall In Love With A Girl (feat. Orla Gartland) – Cavetown – Tao ed Elle trascorrono del tempo da soli

Never Be the Same – Gabrielle Aplin – Nick e Charlie salgono in metropolitana

Episodio 6 – Obbligo/Verità

On était beau – Louane – Inizio della puntata

Bros – Wolf Alice – Un’altra giornata all’insegna del divertimento a Parigi

3D Feelings – Alfie Templeman – Charlie e Nick arrivano al party di Tara

Then It All Goes Away – Dayglow – La festa continua

Hot & Heavy – Lucy Dacus – Isaac è in difficoltà

Pretty Girl Lie – Baby Queen – Charlie ha un momento di trionfo

Deep End – Holly Humberstone – Mister Ajavi e Mister Farouk condividono un momento

Episodio 7 – Scusa

We Can Be Anything – Baby Queen – Inizio dell’episodio

People Watching – Conan Gray – I protagonisti vanno a fare shopping

Cry! – Caroline Rose – Inizia la mostra d’arte

Crush Culture – Conan Gray – Isaac si emoziona con un’opera d’arte

Blush – Wolf Alice – Fine della puntata

Episodio 8 – Perfetto

Colours of You – Baby Queen – Inizio della puntata

Run Away With me (ASTR Remix) – Carly Rae Jepsen – La preparazione per il ballo scolastico è in corso

Young – Neon Capital & Kinck – I protagonisti si incontrano per il ballo

Happy New Year – Let’s Eat Grandma – Il ballo scolastico inizia

Just Like Heaven – The Cure [cover] – Tao ed Elle ballano insieme

“All the things I wanna do…” – [Artista sconosciuto] – Nick e Charlie si incontrano al ballo

seven – Taylor Swift – Tara e Darcy si incontrano di nuovo

ur so pretty – Wasia Project – Fine della puntata

Che ne pensate della colonna sonora della stagione 2 di Heartstopper? Avete una scena preferita?

Potete trovare tutte le notizie e le curiosità sulla serie nella nostra scheda.

Fonte: RadioTimes

