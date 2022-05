I protagonisti di, Kit Connor e Joe Locke, hanno parlato della possibilità che venga realizzata unadella serie Netflix, svelando inoltre che vorrebberocome guest star.

L’adattamento del web comic di Alice Oseman mostrava al centro della trama due teenager britannici: Nick, apparentemente etero, e l’apertamente gay Charlie. I due fanno parte della stessa squadra di rugby e si innamorano.

Connor ha spiegato che la sorella era una grande fan della graphic novel e quando si è proposto per l’audizione gli è stato inviato un link al web comic:

L’ho letto e ho detto ‘Devo far parte di questo progetto’. Poi durante la fase delle audizioni ho letto il resto dei volumi. Più leggevo più volevo farne parte.

Locke ha invece sottolineato:

Avevo un amico che era ossessionato dai fumetti. Quando sono andato alla mia prima audizione ho letto l’intero web comic in una volta sola. Mi sono seduto su una poltrona per ore leggendolo. Non riuscivo a metterlo giù. Me ne sono innamorato.

Joe, essendo un esordiente, era convinto di non avere alcuna possibilità di ottenere il ruolo e questo lo ha aiutato a divertirsi di più e a non essere nervoso:

Per me è tutto surreale perché tutti i miei sogni stanno diventando realtà. Ho potuto diventare un attore. Mi sembra di aver vinto la lotteria.

Kit ha poi lodato il fatto che la serie dia spazio a una storia queer pur essendo meno adulta e cupa di altri show come Euphoria e il suo collega ha aggiunto che ha letto alcuni commenti in cui dei giovani dichiaravano di aver usato la scena del coming out per parlare della propria omosessualità ai genitori, oltre ad aver letto le lodi nei confronti dell’atmosfera leggera e gioiosa della storia.

I due attori hanno quindi svelato chi vorrebbero come guest star nella seconda stagione dopo la presenza di Olivia Colman nel ruolo della madre di Nick. Connor ha dichiarato:

Ci sono stati molti attori brillanti che hanno detto che vorrebbero essere coinvolti nella stagione 2. Connor Jessup di Locke & Key è davvero disposto a essere coinvolto. Sono sicuro che potremmo coinvolgerlo in qualche modo.

Locke ha invece aggiunto:

Jennifer Coolidge dovrebbe interpretare mia nonna. Sarebbe così fantastico. La amo, è fantastica. Voglio inoltre una scena con la mamma di Nick per poter lavorare con Olivia Colman.

Che ne pensate dell’idea di coinvolgere Jennifer Coolidge in una stagione 2 di Heartstopper? Lasciate un commento!

Fonte: Variety