Joe Locke, protagonista di Heartstopper, farà anche parte di Agatha Coven of Chaos, nuova serie Marvel Studios in un ruolo non ancora specificato.

Sembra proprio che la stagione 2 di Heartstopper abbia strizzato l’occhio al prossimo ruolo nel Marvel Cinematic Universe di Joe Locke.

Nell’episodio 2 della seconda stagione di Heartstopper, vediamo Charlie e Nick guardare accoccolati un film dopo aver trascorso un pomeriggio insieme.

Charlie tranquillamente, appoggiando la testa sul petto di Nick, gli chiede: “Mi sono addormentato?”

Nick risponde: “Sei stanco o questo film è davvero noioso?” “Ti avevo avvertito che non sono un fan dei film Marvel” scherza infine Charlie.

La seconda stagione della serie è basata sul Volume 3 dei fumetti di Alice Oseman, ed è incentrata su Nick e Charlie mentre affrontano il loro nuovo rapporto. Ma non solo: Tara e Darcy affrontano delle sfide inattese, e Tao ed Elle cercano di capire se possono essere più di amici. Con gli esami all’orizzonte, una gita scolastica a Parigi e un ballo scolastico da pianificare, la gang ha molto da gestire durante il percorso verso le nuove fasi della loro vita, dell’amore e dell’amicizia.

Il cast di Heartstopper comprende Kit Connor nel ruolo di Nick, Joe Locke nel ruolo di Charlie, Corinna Brown nel ruolo di Tara, Kizzy Edgell nel ruolo di Darcy, William Gao nel ruolo di Tao e Yasmin Finney nel ruolo di Elle.

Basata sul romanzo grafico omonimo di Alice Oseman, la prima stagione del dramma LGBTQ+ è uscita nel 2022 ottenendo recensioni entusiastiche e ottenendo subito un doppio rinnovo. La serie ha ottenuto cinque Children’s and Family Emmy Awards.

Cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: Radio Times