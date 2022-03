Le riprese della stagione 2 disono in corso eha fatto una visita sul set. Con uno scatto pubblicato sui suoi profili social,, protagonista dello show, ha mostrato l’ex campione WWE e ora star di Hollywood Dave Bautista.

Non ci è dato sapere se Bautista sarà tra le guest star della stagione 2 di Heels, ma vi ricordiamo che nella prima serie ci sono stati innumerevoli cameo legati al mondo del wrestling, come CM Punk, Mick Foley e Luke Gallows.

Couple of Hall Of Famers trading stories today… pic.twitter.com/nuIZHrb2UU — Stephen Amell (@StephenAmell) March 16, 2022

Nel cast della serie anche Mary McCormack, Alison Luff, Kelli Berglund, Chris Bauer, Robby Ramos, Allen Maldonado, Trey Tucker, Roxton Garcia, James Harrison e David James Elliott nel ruolo del padre dei due protagonisti. Lo show è stato scritto da Michael Waldron (Rick and Morty) in collaborazione con Mike O’Malley (Survivor’s Remorse), impegnato anche come showrunner.

La prima stagione di Heels è disponibile su Starzplay.

Fonte: Comic Book