Nella notte Starz ha cancellato alcune delle sue serie tv, tra cui anche Heels con Stephen Amell.

La rete ha cancellato Heels, Run The World e Blindspotting e non andrà avanti nella produzione di The Venery of Samantha Bird.

Heels, Run The World e Blindspotting sono andati in onda per due stagioni e The Venery of Samantha Bird ha sospeso la produzione a maggio a causa degli scioperi con ancora due episodi da girare. Non si sa se quest’ultimo show verrà venduto a un’altra compagnia.

Tutte e tre le serie tv sono ancora disponibili su Starzplay.

Cosa pensate della cancellazione di Heels e delle altre serie tv di Starz? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Fonte: Deadline