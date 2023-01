Le riprese della stagione 2 di Heels si sono concluse a luglio, ma la serie di Starz ambientata nel mondo del wrestler non ha ancora un trailer o una data di uscita.

Stephen Amell ha affrontato la questione durante il podcast Inside of You di Michael Rosenbaum, spiegando perché non ci sono ancora aggiornamenti.

L’attore ha raccontato:

Non direi che c’è ansia, ma stiamo affrontando una fase attualmente in cui Starz è stata acquistata da Lionsgate nel 2016 e ora, per quanto ho capito, stanno cercando di sbrogliare quella partnership. Non ho idea di cosa voglia dire, ma, per il poco che so, stanno cercando di fare chiarezza di quali beni appartengono a chi.

Stephen ha sottolineato:

Come risultato, abbiamo concluso le riprese il primo di luglio e non abbiamo una data per la première, nemmeno un trailer o un indicazione riguardante la possibile stagione 3. So che ci sono degli incontri che stanno iniziando a svolgersi sulla sceneggiatura della terza stagione, ma normalmente avremmo più informazioni.

Amell ha però rivelato:

Ho parlato con Mike O’Malley questa mattina, che è il nostro showrunner, e mi ha detto: ‘Sto semplicemente facendo gli ultimi ritocchi all’episodio otto’, che è il finale di questa stagione. Quindi siamo piuttosto avanti nel processo. Sarei preoccupato se non pensassi che questa stagione sarà spettacolare. Migliore, di molto, rispetto alla prima: più storia, più portata… Penso personalmente di essere arrivato a un livello più alto, per vari motivi, e sono incredibilmente felice con la mia performance, le scene d’azione e la narrazione… Sembra sia inoltre una stagione più coesiva perché l’abbiamo girata in ordine cronologico.

Che ne pensate degli aggiornamenti sulla data di uscita della stagione 2 di Heels rilasciati da Stephen Amell?

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: Inside of You podcast