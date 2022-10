Henry Cavill lascia The Witcher: al suo posto arriva Liam Hemsworth

Con il rinsaldarsi dei legami fra Henry Cavill, Superman e il DC Comics Universe sono venuti improvvisamente a mancare quelli con The Witcher, la popolare serie prodotta da Netflix.

Con un post affidato a Instagram, Henry Cavill ha rivelato che, dalla quarta stagione, sarà Liam Hemsworth a vestire i panni di Geralt of Rivia.

Nel testo che accompagna il post scrive:

Alcune notizie da condividere dal Continente…

Il mio viaggio nei panni di Geralt of Rivia è stato pieno zeppo di mostri e avventure, ma, ahimè, abbandonerò il mio medaglione e la mia spada per la stagione 4. Al mio posto, sarà il fantastico Liam Hemsworth che indosserà il mantello del Lupo Bianco. Come accade coi grandi personaggi della letteratura, passo il mio testimone con riverenza per il tempo trascorso a impersonare Geralt e con entusiasmo per vedere il taglio e le sfumature che Liam donerà a questo affascinante personaggio.

Liam, questo personaggio ha una meravigliosa profondità: divertiti ad approfondirla per scoprire cosa potrai trovarci.