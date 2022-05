sarà il protagonista di, una miniserie che vedrà impegnato suo figlio Max alla regia del pilot.Il progetto è in fase di sviluppo per HBO, con cui l’attore ha collaborato in occasione di

Padre e figlio lavoreranno insieme per la prima volta ed entrambi saranno impegnati come produttori esecutivi in collaborazione con Malcolm Spellman e Nichelle Tramble Spellman. Trey Selman scriverà il pilot e farà parte del team della produzione in collaborazione con Scott Brown e Megan Creydt di Texas Monthly.

La serie si basa su un articolo pubblicato sul magazine nel novembre 1980 intitolato Rex Cauble and the Cowboy Mafia da Lawrence Wright. Al centro della trama ci sarà il modo in cui un regno del North Texas è stato fatto a pezzi da un giudice, dall’IRS e dall’FBI. Henry Winkler avrà la parte del gangster Cauble.

Max Winkler ha recentemente scritto e diretto Jungleland, con star Charlie Hunnam, Jack O’Connell e Jessica Barden. Tra i progetti televisivi del regista, invece, c’è stata la regia e la produzione del pilot di Cruel Summer.

Che ne pensate della possibile realizzazione della miniserie King Rex con star Henry Winkler e la regia del figlio Max? Lasciate un commento!

Fonte: Deadline