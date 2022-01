Nel cast delladici sarà anche, che torna quindi nel franchise dopo aver recitato nei film.

Tra i nuovi interpreti ci saranno anche Adrian Lyles, Meg Donnelly, Saylor Bell, e Jason Earles. I nuovi episodi saranno ambientati al Campeggio di Shallow Lake, situato in California. I Wildcats e gli altri campeggiatori saranno alle prese con una produzione ispirata a Frozen – Il Regno di Ghiaccio e nelle puntate ci saranno anche dei brani tratti da Camp Rock e High School Musical.

Blue, che sarà una guest star come Donnelly ed Earles, avrà il ruolo di se stesso, ovvero una star del franchise di High School Musical. Lyles sarà Jet, il misterioso nuovo arrivo a Camp Shallow Lake. Bell avrà il ruolo di Maddox, esperto in tecnologia e che segue sempre le regole. Donnelly interpreterà Val, una studentessa universitaria divertente e sicura di sé che, dopo aver frequentato a lungo il campeggio, ora fa parte dello staff e aiuta a coreografare la produzione di Frozen. Earles, infine, sarà il responsabile del campeggio, Dewey Wood.

Nel cast torneranno Joshua Bassett, Matt Cornett, Sofia Wylie, Julia Lester, Dara Reneé, Frankie Rodriguez, Kate Reinders, Olivia Rose Keegan, e Olivia Rodrigo. Le riprese terza stagione sono appena iniziate.

Ispirato dall’immenso successo del franchise High School Musical, due volte vincitore dell’Emmy Award, che ha catapultato personaggi come Zac Efron e Vanessa Hudgens nel mondo dello spettacolo dominando le classifiche Billboard, High School Musical: The Musical: La Serie ha nuovamente conquistato il pubblico, contribuendo a lanciare le carriere di alcune delle prossime grandi star di Hollywood. Tra le canzoni originali di successo della serie ci sono “Just For a Moment”, la ballata della prima stagione che Joshua Bassett e Olivia Rodrigo hanno scritto per i loro personaggi Ricky e Nini; “All I Want”, la canzone certificata platino che è entrata nella Billboard Hot 100 e che la Rodrigo ha scritto ed eseguito nei panni di Nini durante la prima stagione; e “The Rose Song”, un brano di grande effetto che Olivia Rodrigo ha scritto per Nini nella seconda stagione. Le colonne sonore della prima e seconda stagione di High School Musical: The Musical: La Serie e High School Musical: The Musical: Lo Speciale di Natale hanno raggiunto l’incredibile cifra di 1 miliardo e 438 milioni di stream.

Le prime due stagioni di High School Musical: The Musical: La Serie sono ambientate alla East High School, il luogo in cui sono stati girati i film originali. Nella prima stagione, la serie segue i membri del club di teatro e i loro docenti mentre si preparano alla serata di apertura della prima produzione scolastica di “High School Musical: The Musical”. La seconda stagione culmina con la rappresentazione de “La Bella e la Bestia”. Gli spettacoli sbocciano, le vecchie amicizie vengono messe alla prova mentre se ne creano di nuove, le rivalità si infiammano e le vite dei protagonisti cambiano per sempre mentre questi studenti scoprono il potenziale trasformativo che solo il teatro delle scuole superiori può regalare.

Le prime due stagioni della serie vincitrice del GLAAD Media Award sono attualmente disponibili su Disney+.

Che ne pensate del ritorno di Corbin Bleu nel mondo di High School Musical? Lasciate un commento!

