La prima stagione di Hijack si è conclusa questa settimana, ma ci sono già discussioni sul futuro dello show e sul ritorno di Idris Elba per una stagione 2.

Quando Variety ha parlato con Idris Elba di una seconda stagione qualche mese fa, la sua principale preoccupazione era come riportare Sam in un modo autentico. Ora in una nuova intervista sempre pubblicata da Variety, il producer Hakan Kousetta conferma quanto detto da Elba:

Oh, cavolo, vorrei potertelo dire. Lo spero, ma dovremo vedere. Voglio dire, ci abbiamo pensato, ovviamente. E questo è davvero impegnativo. È qualcosa per cui ti dici “Wow, come lo faresti? Non sarebbe completamente ridicolo?” Ne parliamo, ma sì, dovremo aspettare e vedere. Non dirò mai di no.

Raccontato in tempo reale, “Hijack – Sette ore in alta quota” è un thriller ad alta tensione che segue il viaggio di un aereo dirottato durante un volo di sette ore verso Londra. A terra, le autorità si affannano a cercare risposte.

Oltre a Elba e Panjabi, la serie è interpretata da Christine Adams, Max Beesley, Eve Myles, Neil Maskell, Jasper Britton, Harry Michell, Aimee Kelly, Mohamed Elsandel e Ben Miles. Creata da George Kay (Lupin) e Jim Field Smith (Criminal), il primo sceneggiatore, il secondo regista principale della serie, Hijack è interpretata anche dal vincitore dell’Emmy Award e del NAACP Image Award Archie Panjabi (Snowpiercer).

Hijack è disponibile su Apple TV+.

Fonte: Variety