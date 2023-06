How I Met Your Father

Hilary Duff, protagonista di How i Met Your Father, è tornata a parlare della citazione a Lizzie McGuire presente nella stagione 2 dello show.

Intervistata da Shape, Hilary Duff è tornata a parlare della citazione a Lizzie McGuire nella stagione 2:

Non credo sia stato abbastanza per consolarci del fatto che il revival di Disney+ di Lizzie McGuire sia stato accantonato

I primi episodi della seconda stagione della serie originale sono disponibili su Disney+.

Tra le guest star di questa stagione 2 John Corbett, che interpreterà il nuovo interesse amoroso di Sophie, Meghan Trainor, Mark Consuelos (Riverdale), Constance Marie (George Lopez) e Michael Cimino (Love, Victor).

Al centro della trama c’è Sophie. La donna sta raccontando al figlio la storia di come ha incontrato suo padre, ripercorrendo così gli eventi che si sono svolti nel 2022 e in cui Sophie e i suoi amici si ritrovano alle prese con il tentativo di capire chi sono, cosa vogliono dalla vita e come innamorarsi in un’epoca all’insegna delle app di appuntamenti e opzioni senza limiti.

Nel cast dello show ci sono anche Christopher Lowell, Francia Raisa, Tom Ainsley, Tien Tran e Suraj Sharma. Tra le presenze ricorrenti spazio poi a Kim Cattrall che interpreta Sophie da adulta, Daniel Augustin, Ashley Reyes e Josh Peck.

La serie è stata scritta da Isaac Aptaker ed Elizabeth Berger, coinvolti anche come produttori esecutivi insieme a Carter Bays, Craig Thomas, Pam Fryman, e Adam Londy.

Fonte: Deadline

