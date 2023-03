How I Met Your Father 2: Hilary Duff commenta il riferimento a Lizzie McGuire

How I Met Your Father

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

L’episodio della seconda stagione di How I Met Your Father andato in onda sugli schermi americani ha un inaspettato legame con Lizzie McGuire e la protagonista Hilary Duff ha ora commentato quanto mostrato.

Non proseguite, ovviamente, con la lettura se non volete anticipazioni.

Nella puntata intitolata A Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Valentine’s Day, Sophie Tompkins riflette sulle sue precedenti esperienze vissute a San Valentino. In un flashback si vede quindi la protagonista quando ha 13 anni, seguita da una clip della première di Lizzie McGuire, andata in onda nel febbraio 2002, in cui la teenager è al telefono con il fidanzato e Miranda è accanto a lei.

La produttrice Elizabeth Berger ha ora chiarito se Sophie e Lizzie sono la stessa persona:

Non lo sto confermando, ma sembrava una cosa divertente da fare. Abbiamo provato a verificarne l’accoglienza con Hilary, che ha un grande senso dell’umorismo. E poi si è trattato di trovare la clip giusta. Abbiamo amato poter portare Lizzie nel nostro mondo per un minuto.

Duff ha confermato di aver ricevuto una telefonata di Berger e del produttore Isaac Aptaker in cui le chiedevano se sarebbe stata d’accordo con l’inserimento del flashback:

Ho risposto: ‘Ovviamente sarei d’accordo!’. Lizzie rende le persone felici. Il fatto che potessimo creare questo legame con lo show è qualcosa che mi ha ossessionato. L’ho amato. Qualcuno mi ha chiesto se Sophie sarebbe stata una fan di Lizzie McGuire. Ho risposto: ‘Assolutamente sì, Sophie guardava Lizzie McGuire. Arrivava a casa dopo la scuola e guardava la serie.

Hilary inoltre sottolineato che non è difficile vedere gli elementi che i due personaggi hanno in comune e che sarebbero sicuramente amiche.

Che ne pensate? Siete contenti che nella stagione 2 di How I Met Your Father ci sia un legame con Lizzie McGuire?

