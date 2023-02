How I Met Your Father 2: nel quinto episodio un nuovo cameo di un interprete dello show originale

Nell’episodio 5 della stagione 2 di How I Met Your Father c’è stato un altro cameo legato allo show originale.

Non proseguite, ovviamente, con la lettura se non volete anticipazione.

Nello spinoff è infatti apparso Alexis Denisof con il ruolo della celebrità televisiva Sandy Rivers.

Il personaggio rivela di essere stato retrocesso al settore dedicato alle notizie di intrattenimento di World Wide News per delle “accuse non provate che, anche se fossero vere, sarebbero perfettamente legali negli stati in cui i presunti incidenti si sono svolti.

Denisof era apparso con il ruolo del co-conduttore che lavorava con Robin nella prima stagione, ed era poi ritornato in scena nel sesto capitolo della storia. Durante la nona stagione Ted aveva rivelato che i suoi comportamenti scorretti sul posto di lavoro avevano portato alla fine della sua carriera in America, senza però dire quando Sandy era stato esiliato e costretto a lavorare in Russia.

Il co-creatore di How I Met Your Father ha ora confermato a TVLine che il cameo si inserisce prima del suo trasferimento forzato.

La sua apparizione a Good Day Live non sarà inoltre l’ultima nella serie. Elizabeth Berger ha aggiunto:

Lui è stato meraviglioso e ci piacerebbe riaverlo ogni volta che si presenterà l’opportunità. Sembra che probabilmente accadrà così.

Berger ha inoltre svelato di non aver mai incontrato Denisof prima del suo arrivo sul set, nonostante l’ex casa dell’attore e della moglie Alyson Hannigan sia stata affittata e usate per le riprese di This Is Us.

Che ne pensate del cameo di Alexis Denisof nel quinto episodio della stagione 2 di How I Met Your Father? Siete felici che la serie continui a mantenere il legame con la comedy originale?

Potete trovare tutte le informazioni e le curiosità sulla serie nella nostra scheda.

Fonte: TVLine