Lin Manuel Miranda ha pubblicato alcune foto dal dietro le quinte della stagione 3 di His Dark Materials, al momento in onda su HBO e NOW.

Nel post Instagram dell’attore e regista, che potete vedere qui sotto, potete scorgere anche il resto del cast e delle prop utilizzate nella serie tv, oltre al compositore della colonna sonora Dave Malloy

Alla fine della seconda stagione di His Dark Materials avevamo visto Lord Asriel (James McAvoy) chiamare gli angeli per aiutarlo a dichiarare guerra al Regno dei Cieli, mentre la signora Coulter (Ruth Wilson) ha rapito sua figlia Lyra per riportarla al sicuro nel loro mondo. La terza stagione inizia con Lyra senza sensi, per via di una droga che le ha dato sua madre, mentre Will, che porta con sé ancora la Lama Sottile, continua il suo viaggio alla ricerca della bambina. Will viene inseguito da due angeli – Balthamos e Baruch – che vogliono convincerlo a unirsi alla campagna di Lord Asriel contro L’Autorità con il Comandante Ogunwe (Adewale Akinnuoye-Agbaje). Ma Will non è l’unico a cercare Lyra: il Padre Presidente MacPhail (Will Keen) infatti continua la sua missione per distruggere la figlia della profezia aiutato dal suo seguace più assiduo, Padre Gomez (Jamie Ward).

Intanto la fisica di Oxford Mary Malone (Simone Kirby) raggiunge un altro mondo parallelo, quello abitato dai Mulefa, una specie di animali molto strana che rivelerà alla scienziata un fenomeno cataclismatico avvenuto nel loro mondo. Con numerosi nuovi mondi, inclusa la Terra dei Morti, personaggi vecchi e nuovi e creature come i Mulefa e i Gallivespiani, la terza stagione condurrà il capolavoro di Pullman verso un’emozionante conclusione.