La prima stagione in onda su Sky e NOW dal 22 agosto 2022

House of the Dragon

Nella stagione 2 di House of the Dragon Aegon darà il peggio di sé, o almeno questo è ciò che si augura l’attore che lo interpreta Tom Glynn-Carney.

Nel week-end si è tenuta a Los Angeles la prima Game of Thrones fan convention e Tom Glynn Carney ha parlato di cosa riserva il futuro al suo Aegon:

Non vedo l’ora che Aegon abbia molta più carne in cui infilare i denti e causare più scompiglio, davvero, e mettere le mani in ciò che succede, cosa che fa così bene. Aegon è sempre stato un tipo complicato perché, sulla carta, può facilmente diventare un cattivo vero e proprio, è oscuro e freddo. Penso che sia tutte queste cose, Penso che ci siano anche molti più livelli di profondità in lui… Non è uno psicopatico vero e proprio. Queste complessità personali lo rendono un dono assoluto da interpretare. Mi lascia sempre col dubbio, e spero che lasci sulle spine anche gli altri.

Nel cast di House of the Dragon, disponibile dallo scorso 22 agosto su Sky e Now e ambientata 193 anni prima di Game of Thrones, ci sono Paddy Considine, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Matt Smith, Steve Toussaint, Eve Best, Rhys Ifans, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel, Milly Alcock, Emily Carey, Ryan Corr, Jefferson Hall, David Horovitch, e Graham McTavish.

Cosa vi aspettate da Aegon nella stagione 2 di House of the Dragon? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: Comic Book