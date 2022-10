La prima stagione in onda su Sky e NOW dal 22 agosto 2022

House of the Dragon

Nell’episodio finale di House of the Dragon vedremo un lato inedito di Daemon Targaryen, interpretato da Matt Smith.

In una recente intervista con The Hollywood Reporter , la produttrice esecutiva Sara Hess ha svelato che vedremo un lato inedito del principe. La Hess ha aggiunto che non riesce a spiegarsi come abbia fatto a diventare il preferito dei fan:

È diventato il fidanzato di Internet in un modo che mi lascia perplessa. Non che Matt non sia incredibilmente carismatico e meraviglioso, ed è incredibile nel ruolo. Ma Daemon è… non voglio che sia il mio ragazzo! Sono un po’ sconcertata dal fatto che siano tutti, ‘Oh, papino!’. In che modo vi sembra un buon partner, padre o fratello? Mi hanno lasciata a bocca aperta. Non è Paul Rudd.

Nel cast di House of the Dragon, disponibile dallo scorso 22 agosto su Sky e Now e ambientata 193 anni prima di Game of Thrones, ci sono Paddy Considine, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Matt Smith, Steve Toussaint, Eve Best, Rhys Ifans, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel, Milly Alcock, Emily Carey, Ryan Corr, Jefferson Hall, David Horovitch, e Graham McTavish.

Cosa vi aspettate da Daemon nel finale di House of the Dragon? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: TV Line