La prima stagione in onda su Sky e NOW dal 22 agosto 2022

House of the Dragon

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Il primo episodio di House of the Dragon è disponibile su NOW e svela l’origine de Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco. Ovviamente, se non avete ancora visto la puntata, non proseguite nella lettura così da non subire alcuno spoiler.

Il primo episodio di House of the Dragon ruota attorno a re Viserys I e alla scelta di un erede al trono tra suo fratello, Daemon e sua figlia, Rhaenyra. Dopo aver litigato con Daemon, il re sceglie Rhaenyra, ma deve prima svelarle il segreto reale.

Il re le racconta che Aegon Targaryen faceva dei sogni premonitori, uno dei quali prevedeva l’arrivo dell’oscurità dal nord che avrebbe spazzato via il mondo dei vivi. Solo se Westeros resta unificato sotto un leader forte può sperare di resistere alla minaccia. Questa profezia è stata definita come cronache del ghiaccio e del fuoco.

Aegon aveva quindi previsto l’arrivo degli Estranei secoli prima che ciò accadesse. Questo è il motivo per cui Aegon conquistò i Sette Regni e li unì sotto il dominio dei Targaryen. Questa profezia segreta è stata tramandata da un re all’altro per impartire loro l’importanza di garantire che la dinastia Targaryen perseveri e che il regno rimanga unito.

Nel cast di House of the Dragon, disponibile da oggi 22 agosto su Sky e Now e ambientata 193 anni prima di Game of Thrones, ci sono Paddy Considine, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Matt Smith, Steve Toussaint, Eve Best, Rhys Ifans, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel, Milly Alcock, Emily Carey, Ryan Corr, Jefferson Hall, David Horovitch, e Graham McTavish.

Cosa ne pensate di quanto svelato da House of the Dragon su Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: Comic Book