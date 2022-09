Per House of The Dragon, HBO ha assunto come coordinatrice d’intimità Miriam Lucia, che, in un’intervista con Deadline, ha raccontato perché la serie, rispetto a Game of Thrones, è meno esplicita in termini di nudità e contenuti sessuali:

Game Of Thrones ha avuto una reputazione negativa, che loro stessi ammetterebbero, in termini di stampa e movimento #MeToo, con Emilia Clarke e altri attori che hanno parlato di quanto potesse essere difficile e gratuito a volte, e di quanta pressione sentissero. Quindi, credo che in House Of the Dragon non ci sia solo un team di produzione sensibile a questo aspetto, ma anche un cast molto consapevole e attento a ciò che accetta. Il precedente era già stato stabilito. Si trattava di trovare un equilibrio per [gli showrunner] Miguel Sapochnik e Ryan Condal. I contenuti sessuali e la nudità fanno parte dello show, fanno parte dell’essenza di ciò che è, ma siamo in una nuova era. Sono stato invitato fin dall’inizio a partecipare alle prove, alle discussioni, alle letture, in modo che tutti sapessero chi ero, e tutto era aperto. È stata una discussione aperta perché alcuni attori, in particolare quelli più anziani, non avevano mai lavorato con un coordinatore dell’intimità e questo è strano anche per loro. Non sanno cosa fanno o se sono lì per sorvegliarli. In altri show ho ricevuto commenti da parte di attori più anziani che erano nervosi per la mia presenza, pensando che in qualche modo stessi controllando quello che facevano. Non è questo il mio lavoro, che invece è quello di garantire un ambiente sicuro. E questo era evidente in House Of the Dragon. Era molto chiaro che il modo in cui le scene di sesso sarebbero state affrontate, il modo in cui il cast sarebbe stato informato di ciò che ci si aspettava da loro, era diverso. Le cose non sono state lasciate al caso (thrown in) durante le riprese.

Lucia si sofferma poi sull’esperienza di Emily Carey [Alicent] nella scena di sesso col marito, il Re King Viserys Targaryen [Paddy Considine], facendo riferimento alle ormai celebri critiche di Sean Bean verso i coordinatori d’intimità:

Se sono sul set e percepisco che qualcuno ha delle difficoltà, come ha detto Emily Carey a Newsweek parlando della sua scena di sesso nel quarto episodio, ti assicuri di controllarlo e di passare del tempo con lui. Non sono uno psicologo e non sono un terapeuta. Sono un attrice, che è anche un acting coach, che è diventato una coordinatrice dell’intimità. Faccio ancora tutte e tre le cose. Quindi, credo che il mio lavoro di acting coach mi aiuti a capire come lavora un particolare attore, come elabora le informazioni e come poi le mette nelle sue azioni fisiche, e se ha senso. Emily aveva solo 18 anni quando abbiamo girato quella scena. Lei in pratica ha detto che era molto spaventata prima di quella scena e che senza un coordinatore dell’intimità non avrebbe saputo come gestirla. È stato bello sentirlo dopo i commenti di Sean Bean su come i coordinatori dell’intimità rovinino la spontaneità. Ma capisco perché l’abbia detto, perché non ha la stessa esperienza e perché si tratta di una funzione nuova sul set.

House of Dragon va attualmente in onda su Sky e NOW. Trovate tutte le informazioni sulla serie nella nostra scheda.

FONTE: Deadline