La prima stagione in onda su Sky e NOW dal 22 agosto 2022

House of the Dragon

House of the Dragon, in arrivo il 22 agosto su Sky e NOW, ha tra i suoi protagonisti Paddy Considine, nei panni del Re Viserys Targaryen. Il personaggio è presente anche nel romanzo Fuoco e Sangue da cui è tratta la serie prequel di Game of Thrones e, recentemente, il suo autore George R.R. Martin ha messo a confronto le due versioni. Lo scrittore, in un video sulla pagina Twitter della BO, ha dunque rivelato di ritenere superiore quella che vedremo sullo schermo, per i seguenti motivi:

È più forte, è ancora combattuto, ma è più una figura tragica. Ha aspetti da Re Lear… questo ha reso il suo ritratto davvero interessante da vedere nella serie.

A proposito del personaggio, la scorsa settimana Paddy Considine aveva svelato quale è stata la sua fonte di ispirazione nel ritrarlo:

Viserys era basato su mia madre. Era la donna più potente che io abbia mai conosciuto, per molto tempo. Fino a quando si è lasciata andare. Verso la fine della sua vita mia madre aveva il diabete. Ho adorato mia madre. Ma la sua malattia è diventata la sua comfort zone ed è stato tragico assistere a quel declino. Ho messo quello, più la sua gentilezza e il suo amore, in Viserys

Nel cast di House of the Dragon, ambientata 193 anni prima di Game of Thrones, ci sono Paddy Considine, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Matt Smith, Steve Toussaint, Eve Best, Rhys Ifans, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel, Milly Alcock, Emily Carey, Ryan Corr, Jefferson Hall, David Horovitch, e Graham McTavish.

