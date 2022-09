La prima stagione in onda su Sky e NOW dal 22 agosto 2022

House of the Dragon

Il legame tra Rhaenyra (interpretata da Milly Alcock) e Alicent (Emily Carey), al centro dei primi episodi di House of the Dragon, sta suscitando diverse discussioni online, in merito alla possibilità che sia qualcosa di più di una semplice amicizia. In un’intervista con Variety, Carey ha affrontato l’argomento, rivelando di averne discusso con Alcock:

Abbiamo iniziato questo discorso. Eravamo in sala prove… credo sia l’episodio 4. Ero seduto su una panchina. Non è necessariamente qualcosa di cui avevamo già parlato. Stavamo facendo quella scena e io e Milly ci siamo guardate come per dire: “Sembrava che stessimo per baciarci? È stato davvero strano!“. E così ne abbiamo parlato.

Carey però preferisce non dare un’etichetta alla relazione, lasciandola all’interpretazione dello spettatore:

Non avevamo intenzione di giocarci. Non le stavamo “rendendo gay” o “facendo del queerbaiting” o qualcosa del genere. Semplicemente, se volete leggerci dentro e vederla così, fatelo. Se volete vederli come qualcosa di più che amici, fatelo. Se non volete, allora non fatelo. Essendo io stessa una donna queer, era una cosa di cui ero consapevole. Ma non lo stavo mettendo in pratica consapevolmente. Sono ragazzine di 14 anni, non conoscono la differenza tra platonico e romantico. Non sanno nemmeno cosa significhino le parole, figuriamoci cosa significhino i sentimenti.

FONTE: Variety